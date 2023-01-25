Атланта, США, 25 января, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Проведённое в США исследование показало, что у жителей городов, где у власти находятся демократы, больше шансов стать жертвой убийства, сообщает 24 января телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Перестрелка

В этом исследовании было проведено сравнение 45 крупнейших городов США по количеству убийств на душу населения в четвёртом квартале 2022 года в сравнении с четвёртым кварталом 2021 года и четвёртым кварталом 2020 года.

В первую пятерку «рекордсменов» по количеству убийств входят: Атланта, Балтимор, Детройт, Лас-Вегас и Канзас-Сити.

В пятерку городов с самым низким уровнем убийств входят: Скоттсдейл, штат Аризона, Анкоридж, штат Аляска, Форт-Уэрт, штат Техас, Даллас, штат Техас, и Сент-Питерсберг, штат Флорида.

Из 45 городов лишь три города управляются республиканцами, а остальные — демократами.

Напомним, что в крупных городах США в последние годы резко увеличилось количество убийств, особенно с применением огнестрельного оружия.