Освенцим, Польша, 25 января, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Представителей России не пригласили власти Польши на памятные мероприятия, посвящённые годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим Красной армией. Об этом 25 января сообщил посол России в Польше в интервью изданию «Известия».

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Вход в Освенцим

Как уточнил Андреев, приглашения от властей Польши на годовщину освобождения узников концлагеря Освенцим в российское посольство не поступало. На сайте музея «Аушвиц-Биркенау» указывается, что в помещении, предназначенном для проведения основного мероприятия, количество мест ограничено и они предназначены в первую очередь для приглашенных бывших узников концлагеря.

Андреев пояснил, что до 2021 года в программу таких мероприятий в обязательном порядке были включены выступления глав дипмиссий Израиля и России в Польше. Начиная с 2022 года Россию лишили слова. Как указал Андреев, в отсутствие российского посла некому будет напомнить о том, что Аушвиц был освобождён Красной армией.

Кроме того, Андреев отметил, что музей «‎Аушвиц-Биркенау»‎ закрыл российскую экспозицию еще в мае 2022 года, поскольку из-за санкций куратор экспозиции — Музей Победы в Москве — не может оплачивать её обслуживание в Польше. Дирекция музея не идёт на компромисс и не хочет согласовывать какие-либо альтернативные способы решения возникшей проблемы. Сейчас содержание экспозиции можно увидеть только в виртуальном формате на сайтах посольства и генконсульства России в Кракове.

«27 января генеральный консул России в Кракове Сергей Линевич возложит венки к памятнику погибшим советским узникам Аушвица на территории бывшего лагеря и на могилы советских воинов, павших при освобождении Освенцима, на городском кладбище», — добавил российский дипломат.

Напомним, в концлагере Аушвиц-Биркенау погибли, по разным данным, от 1,5 млн до 2 млн человек, в том числе 15 тыс. советских граждан. Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров.