Берлин, 25 января, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Поклонники украинского нациста Степана Бандеры будут очень рады поставкам нового вооружения киевскому режиму, 24 января написал в своем микроблоге немецкий политик Даниэль Рой.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Он считает, что новому оружию для Киева окажутся крайне рады «мэр Ивано-Франковска и прочие поклонники Бандеры».

Так Рой оценил запись в микроблоге заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника, поприветствовавшего согласие Германии передать ВСУ танки Leopard («Леопард») и призвавшего Запад передать Киеву истребители F-16, F-35, Eurofighter, Tornado, Rafale, Girpen, а также другое вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал о том, что в ЕС изучают вопрос о поставках киевскому режиму самолетов F-16. Ранее Андрей Мельник попытался нанести оскорбление депутату бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт, которая призвала Берлин не передавать Киеву танки Leopard.