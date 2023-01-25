На Японию может обрушиться снежный шторм
Ожидаемые снегопады в Японии могут парализовать воздушный и железнодорожный транспорт
Токио, 25 января, 2023, 05:05 — ИА Регнум. На значительную часть территории Японии обрушится сильнейший снегопад, сообщает 25 января агентство Киодо Цусин.
Метеорологическое агентство прогнозирует отрицательные температуры во многих местах от самого северного острова Хоккайдо до региона Кюсю на юго-западе, при этом ожидается, что ртутный столбик упадет до минус 3 градусов в Токио и до минус 2 градусов в Осаке. В некоторых частях страны могут быть самые низкие температуры за десятилетие.
Авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways планируют отменить более 200 рейсов в, а железнодорожная компания JR East приостановит на целый день движение сверхскоростных поездов между Фукусимой и Синдзё на линии Ямагата Синкансэн в северо-восточном регионе Тохоку.
В центральной Японии может выпасть до 80-90 сантиметров снега, а скорость ветра может достигнуть 126 километров в час.