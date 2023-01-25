Токио, 25 января, 2023, 05:05 — ИА Регнум. На значительную часть территории Японии обрушится сильнейший снегопад, сообщает 25 января агентство Киодо Цусин.

rooster133 Снег в аэропорту

Метеорологическое агентство прогнозирует отрицательные температуры во многих местах от самого северного острова Хоккайдо до региона Кюсю на юго-западе, при этом ожидается, что ртутный столбик упадет до минус 3 градусов в Токио и до минус 2 градусов в Осаке. В некоторых частях страны могут быть самые низкие температуры за десятилетие.

Авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways планируют отменить более 200 рейсов в, а железнодорожная компания JR East приостановит на целый день движение сверхскоростных поездов между Фукусимой и Синдзё на линии Ямагата Синкансэн в северо-восточном регионе Тохоку.

В центральной Японии может выпасть до 80-90 сантиметров снега, а скорость ветра может достигнуть 126 километров в час.