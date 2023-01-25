Улан-Удэ, 25 января, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Школьница 13-ти лет, пропавшая неделю назад в Бурятии, была найдена за сотни километров от дома в городе Челябинске. Об этом 25 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по Бурятии.

(сс) Jordan McDonald Девочка

Девочка-подросток пропала 17 января, сообщив о том, что она идёт к бабушке, школьница вышла из дома в селе Сотниково Иволгинского района, но у пожилой родственницы так и не появилась. Следователями было установлено, что девочка познакомилась в интернете на сайте знакомств с взрослым мужчиной, встретилась с ним и каталась до полуночи на его машине.

Мужчина привёз школьницу в село и оставил возле расположенного в центре спортивного клуба, после чего девочка пропала. В поисках школьницы принимали участие сотрудники полиции, волонтёры и неравнодушные граждане, всего около 50 человек.

Разыскиваемая девочка была найдена в Челябинске сотрудниками полиции. Сейчас полицейские проводят работу со школьницей, после чего она будет отправлена в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Уточняется, что в ближайшее время ребёнка передадут законным представителям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске был найден 11-летний мальчик, ушедший из дома после ссоры с отцом.