Токио, 25 января, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Главы МИД Японии и Камбоджи достигли соглашения о том, что их страны будут продолжать сотрудничать в разминировании на территории Украины, сообщает 24 января агентство Киодо Цусин.

mil.ru Разминирование

Ёсимаса Хаяси и Прак Сокхон на встрече в Токио заявили, что специалисты двух стран будут обучать украинских сапёров обезвреживанию противопехотных и противотанковых мин и не разорвавшихся авиационных бомб.

Ранее подобное заявление сделали правительства Японии и Камбоджи.

Эксперты отмечают, что Япония внесла значительный вклад в усилия по разминированию в Камбодже, где во время гражданской войны 1970–1991 годов, как полагают, были заложены миллионы мин.

Напомним, что официальный Токио после начала СВО занял подчёркнуто антироссийскую позицию.