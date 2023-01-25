Вена, 25 января, 2023, 04:09 — ИА Регнум. ЕС превратился в «полезного идиота» для США в рамках ситуации с Украиной, заявил бывший кандидат в президенты Австрии Геральд Грош.

Pxhere.com Марионетка

Он отметил, что специальная военная операция отражает противостояние Североатлантического альянса с РФ.

«Мы должны знать: это конфликт между США, соответственно, НАТО с одной стороны и Россией — с другой. Евросоюз — просто полезный идиот, в данном случае — Вашингтона», — сказал политик в беседе с РИА Новости.

Грош также подчеркнул, что Соединенные Штаты получают выгоду от сложившейся ситуации из-за того, что американский военно-промышленный комплекс в настоящее время имеет доход, которого не было со времен Второй мировой войны. Кроме того, политик добавил, что санкции против России являются «драматической и серьезной» ошибкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что происходящее на территории Украины влияет на США в меньшей степени, чем на ЕС. В конце декабря газета The Wall Street Journal заявила, что из-за украинского кризиса зависимость Евросоюза от Соединенных Штатов только усилилась.