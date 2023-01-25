Москва, 25 января, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин последние несколько лет не общался с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 25 января сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин и Зеленский виделись во время встречи в «нормандском формате», которая состоялась в 2019 году в Париже. На саммите присутствовали лидер Франции Эммануэль Макрон и занимавшая пост канцлера ФРГ Ангела Маркель. С каждым из участников встречи российский лидер провёл двусторонние переговоры.

После этой встречи общение между Путиным и Зеленским было только в телефонном режиме. В июле 2020 года российский лидер созвонился с Зеленским, затем никакой информации о контактах между политиками не поступало.

На уточняющий вопрос о том, верно ли, что между Путиным и Зеленским уже несколько лет не было никаких контактов, включая телефонные, пресс-секретарь российского лидера ответил утвердительно.