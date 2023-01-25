Ровно, Украина, 25 января, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Житель Ровенской области Украины, вооружившись косой, совершил нападение на сотрудников военкомата, которые пришли с повесткой к брату этого мужчины, 24 января передал телеканал ТСН со ссылкой на приговор местного суда.

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Инцидент произошел 13 сентября 2022 года в селе Красноселье. Представители комиссариата были вынуждены произвести несколько выстрелов в воздух, чтобы отразить нападение, после чего мужчина попытался сбежать.

Суд приговорил его к трем годам испытательного срока. Мужчина признал вину, однако добавил, что не разрешал сотрудникам военкомата входить и хотел прогнать их.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января киевское издание «Страна» распространило информацию о том, что в Николаевской области Украины военкоматы призывают мужчин от 18 до 60 лет явиться в военкомат, не дожидаясь получения повесток.