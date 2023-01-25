Вашингтон, 25 января, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Истеблишмент США активно и умышленно разжигал антироссийскую истерию в стране, заявила обозреватель Келли Бокар Влахос в своей статье в American Conservative.

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По её словам, американские социальные сети во время президентских выборов 2016 года находились под сильнейшим внешним давлением. От них требовали признать, что Россия якобы с помощью социальных сетей осуществляет активное вмешательство в ход всей президентской кампании.

Согласно этим требованиям, соцсетям следовало подтвердить, что деятельность ботов и аккаунтов, якобы связанных с российским правительством, была направлена на то, чтобы помочь избранию Дональда Трампа и поляризовать американскую общественность.

«Можно утверждать, что история о «злонамеренном влиянии» России помогла привлечь общественность к новой холодной войне с Россией, нормализовав представление о том, что русские не только помогли избрать Трампа, но и активно пытались «разрушить демократию в США» и продолжают это делать», — сказала Влахос.

Эти обвинения наряду со злонамеренной дезинформацией в соцсетях обострили антироссийские настроения внутри страны.

Директор по исследованиям Института мира и дипломатии Арта Моэни, чьи слова привела обозреватель, заявил: «Демонизация России [до начала СВО] привела к новой манихейской динамике, раздутой угрозе, которая будет использоваться для рационализации усиления мер безопасности внутри страны, и дала новый толчок к сдерживанию Москвы на международном уровне».

Влахос завершает свою статью опасениями, что антироссийский нарратив, вызванный манипулированием социальными сетями, может закончиться войной с ядерной державой.