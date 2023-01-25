У берегов Японии терпит бедствие грузовое судно
У берегов Японии тонет грузовое судно, на борту которого находятся 22 человека
Токио, 25 января, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Грузовое судно, зарегистрированное в Гонконге, терпит бедствие у берегов Японии. Об этом 25 января сообщает телеканал NHK.
По данным Береговой охраны Японии, сигнал бедствия был получен от экипажа судна вечером 24 января. Уточнялось, что судно находится у берегов островов Дандзё, они необитаемы и относятся к префектуре Нагасаки.
Судно сильно накренилось и тонет, на его борту находятся 22 члена экипажа, среди них есть граждане Мьянмы и Китая.
К терпящему бедствие судну приблизился находившийся недалеко от места ЧП танкер, его экипаж оказывает помощь морякам тонущего корабля. На место происшествия направлены патрульные катера береговой охраны.
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