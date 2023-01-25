Токио, 25 января, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Грузовое судно, зарегистрированное в Гонконге, терпит бедствие у берегов Японии. Об этом 25 января сообщает телеканал NHK.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1843

По данным Береговой охраны Японии, сигнал бедствия был получен от экипажа судна вечером 24 января. Уточнялось, что судно находится у берегов островов Дандзё, они необитаемы и относятся к префектуре Нагасаки.

Судно сильно накренилось и тонет, на его борту находятся 22 члена экипажа, среди них есть граждане Мьянмы и Китая.

К терпящему бедствие судну приблизился находившийся недалеко от места ЧП танкер, его экипаж оказывает помощь морякам тонущего корабля. На место происшествия направлены патрульные катера береговой охраны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 24 моряков при крушении корвета в Таиланде.