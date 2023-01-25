Киров, 25 января, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Возгорание кровли произошло в Феодоровской церкви, расположенной в городе Кирове. Об этом 25 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области в телеграм-канале ведомства.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что площадь пожара составляет 50 кв. метров, но пламя быстро распространяется и уже охватило крышу храма, построенного из дерева. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 28 человек и десять единиц спецтехники.

Феодоровская церковь была построена в Кирове в 2007 году на месте храма Феодоровской иконы Божией Матери 1913 года постройки. Первоначальный храм был уничтожен в 1962 году.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве.