Киев, 25 января, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Продолжение масштабных кадровых перестановок на Украине анонсировал глава киевского режима Владимир Зеленский 25 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Говоря о череде громких увольнений в Киеве, Зеленский назвал их «очередным набором» кадровых решений, особо отметив, что такие шаги будут предприниматься и в дальнейшем.

Также Зеленский выразил уверенность в том, что все кадровые решения будет одобрены общественностью.

Напомним, украинские СМИ сообщили об уходе в отставку заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко. Кроме того, предполагается, что кадровые перестановки затронут госслужащих разного уровня, как в министерствах в регионах, так и в центральном аппарате власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, назвала их очередным «переделом поляны».