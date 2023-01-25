Москва, 25 января, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Власти США недвусмысленно заявили о планах нанести стратегическое поражение России, а все разговоры о красных линиях уже позади, заявили журналистам в Министерстве иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», — говорится в заявлении ведомства, которое приводится ТАСС.

Так в министерстве оценили слова первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о том, что Запад якобы пересек «еще не все красные линии». В МИД также напомнили о недавнем высказывании руководителя ведомства Сергея Лаврова, отметившего, что против России ведется гибридная война.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Сергей Лавров заявил, что Запад пытается вести с Россией уже не гибридную войну, а почти настоящую. Он также отметил, что одна из целей западных стран состоит в том, чтобы вернуть Россию в границы 1991 года.