Киев, 25 января, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Закон, ужесточающий ответственность военнослужащих за неисполнение приказа, подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом 24 января сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Подписанный Зеленским закон №8271 назван «скандальным», он был принят парламентом страны полтора месяца назад. Закон ужесточает ответственность военнослужащих за неисполнение приказа и неповиновение.

В частности, законом предусмотрено, что судам будет запрещено смягчать наказание либо выносить приговоры об условном наказании военнослужащим за такие преступления, как неисполнение приказа, дезертирство, неповиновение, насилие, либо угрозы в отношении начальства, либо самовольное оставление поля боя.

Помимо этого, увеличены сроки наказания за употребление наркотических веществ либо алкоголя военнослужащими во время военного положения.