Киев, 25 января, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины на своём заседании утвердил на должности членов наблюдательного совета компании «Нафтогаз», сообщает 24 января пресс-служба украинского правительства.

AMY Штаб-квартира «Нафтогаза». Киев

Были одобрены кандидатуры шести победителей отбора: четырех независимых членов и двух представителей государства. Независимыми членами наблюдательного совета стали бывший старший вице-президент норвежской компании Equinor (Statoil) Анфиннсен Тор Мартин, президент добывающей компании Tenaz Energy и бывший президент Vermilion Energy Марино Энтони, имеющий 33-летний опыт работы в компании BP Хуквей Ричард и профессор бизнес-школы INSEAD Людо ван дер Хейден.

В состав вошли также два представителя государства: заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма и советник премьер-министра по вопросам энергетики Наталья Бойко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на финишную прямую выходит процесс отбора директора Национального антикоррупционного бюро.

«Правительство заинтересовано, чтобы конкурс завершился как можно быстрее, и мы получили профессионального руководителя этого ключевого для государства института», — заявил Шмыгаль.

По его словам, правительство будет продолжать реформы, которые являются неотъемлемым условием евроинтеграции Украины.

Как отметил Шмыгаль, в частности, продолжается курс на уменьшение роли государства в экономике через приватизацию и государственно-частное партнёрство, а также продолжается «диджитализация» государственных процессов.

Напомним, что «Нафтогаз» является государственной компанией по добыче, переработке и транспортировке нефти и газа. С сентября 2021 года наблюдательный совет компании не функционировал в связи с прекращением полномочий всех его членов.