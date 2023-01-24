Киев, 25 января, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Вопрос о возможном предоставлении Киеву истребителей F-16 рассматривают в Евросоюзе. Такое заявление сделал 24 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своих социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Кулеба опубликовал свой диалог, который якобы состоялся у него с неназванным «коллегой из Европы». Из диалога следует, что «европейский коллега» Кулебы взял вопрос о поставках Киеву истребителей F-16 «в работу».

«Он знает что делать», — так пояснил Кулеба слова своего собеседника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Нидерландов рассматривают возможность поставки киевскому режиму истребителей F-16. Глава МИД страны Вопке Хукстру отметил, что вопрос будет рассмотрен правительством Нидерландов, если Киев со своей стороны сделает соответствующий запрос.