Киев, 25 января, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к западным странам с очередными просьбами о помощи, сообщает 24 января пресс-служба украинского правительства.

kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

На этот раз Шмыгаль просил министров энергетики «стран-партнёров» помочь с восстановлением украинской энергетики.

По мнению премьера, для сохранения энергосистемы Украины Запад должен:

1. Максимально отремонтировать поврежденные линии электропередачи и распределения.

2. Восстановить и децентрализовать генерацию там, где это возможно.

3. Внедрить программы энергоэффективности.

4. Усилить трансграничную торговлю электроэнергией.

«Нам прямо сейчас нужно много автотрансформаторов, распределительных устройств, изоляторов, соединителей, столбов и так далее. Высоковольтное оборудование приоритетно, но распределительные сети также нуждаются в ремонте», — заявил Шмыгаль, обращаясь к западным министрам.

Напомним, что Запад для восстановления украинской энергетической инфраструктуры регулярно поставляет киевскому режиму оборудование и материалы.