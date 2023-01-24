Шмыгаль попросил Запад поставить на Украину энергетическое оборудование
Киев в очередной раз просит помощи у Запада в восстановлении энергетического сектора
Киев, 25 января, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к западным странам с очередными просьбами о помощи, сообщает 24 января пресс-служба украинского правительства.
На этот раз Шмыгаль просил министров энергетики «стран-партнёров» помочь с восстановлением украинской энергетики.
По мнению премьера, для сохранения энергосистемы Украины Запад должен:
1. Максимально отремонтировать поврежденные линии электропередачи и распределения.
2. Восстановить и децентрализовать генерацию там, где это возможно.
3. Внедрить программы энергоэффективности.
4. Усилить трансграничную торговлю электроэнергией.
«Нам прямо сейчас нужно много автотрансформаторов, распределительных устройств, изоляторов, соединителей, столбов и так далее. Высоковольтное оборудование приоритетно, но распределительные сети также нуждаются в ремонте», — заявил Шмыгаль, обращаясь к западным министрам.
Напомним, что Запад для восстановления украинской энергетической инфраструктуры регулярно поставляет киевскому режиму оборудование и материалы.