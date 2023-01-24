Киев, 25 января, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Наследство от гражданина США украинского происхождения получил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом 24 января сообщила газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

Как поясняет издание, Залужный получил многомиллионное наследство от американского гражданина украинского происхождения Грегори Степанца. Уточняется, что семья Степанца подтвердила информацию.

Также утверждается, что миллион долларов из полученного наследства Залужный «пожертвовал на нужды военнослужащих» в январе текущего года. Пресс-служба ВСУ подтвердила эти данные.

Какие отношения связывают Залужного и гражданина США Степанца, не уточняется.