Киев, 25 января, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал страны Запада прекратить всякое сотрудничество с российской государственной корпорацией «Росатом» и её дочерними компаниями, сообщает 24 января пресс-служба украинского правительства.

Пресс-служба правительства Украины Денис Шмыгаль

В своем обращении к министрам энергетики «стран-партнёров» киевского режима Шмыгаль заявил о необходимости «положить конец зависимости стран от российского ядерного топлива и услуг».

Украинский премьер посетовал на то, что Россия продолжает сохраняет лидерские позиции на мировом ядерном рынке. По словам Шмыгаля, доход «Росатома» в 2022 году вырос на 17% по сравнению с 2021 годом, а экспорт — на 15%, и составил $10 млрд.

Как отметил премьер-министр, «отдельные страны» продолжают сотрудничать с «Росатомом» в строительстве новых атомных энергоблоков и гораздо больше стран зависят от российского ядерного топлива и услуг.

«Этому следует положить конец. Мы должны послать миру чёткий сигнал о том, что ядерный терроризм нельзя терпеть», — заявил Шмыгаль.

Напомним, что высокопоставленные чиновники киевского режима уже неоднократно обращались к западным странам с требованиями ввести санкции в отношении «Росатома».