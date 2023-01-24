Москва, 25 января, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров, французская компания Decathlon намерена продать свой бизнес в России, сообщает 25 января РБК.

Wikifalcon Гипермаркет Decathlon

К началу 2022 года в России работало 57 магазинов, принадлежавших компании. Через год их осталось 28. После начала СВО Decathlon объявила о приостановке всех поставок в Россию. Также «на неопределённый срок» была приостановлена деятельность всех магазинов, включая и Интернет-магазин.

Компании в России принадлежит не менее 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, в том числе, 20 гипермаркетов.

Объём бизнеса Decathlon в России оценивается экспертами в 13–15 млрд рублей.

Напомним, что после начала СВО значительное количество иностранных компаний приостановило либо прекратило свою деятельность в России.