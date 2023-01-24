Вашингтон, 25 января, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Решение по вопросу о поставках Киеву танков Abrams готов объявить президент США Джозеф Байден. Об этом 24 января сообщает телеканал Al Jazeera.

(сс) mark6mauno Танк Abrams

По данным телеканала, полученным от неназванного представителя американской администрации, окончательное решение по вопросу о поставках танков Abrams киевскому режиму будет объявлено 25 января. При этом утверждается, что танки поступят в Киев «не со складов Пентагона», а будут законтрактованы.

В свою очередь, издание The Wall Street Journal сообщает, что в Белом доме якобы склоняются в пользу выделения Киеву значительного количества танков, при этом конкретные объёмы возможных поставок не указываются. Уточняется, что такое решение США будет частью договорённости с Германией, которая выделит Киеву часть танков Leopard 2 и даст согласие на поставку танков производства ФРГ Польшей и рядом других стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США изучают вариант передачи нацистскому киевскому режиму около 30 американских танков Abrams.