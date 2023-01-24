Вашингтон, 25 января, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что не может подтвердить информацию о том, что в США проводится подготовка пилотов киевского режима. Об этом представитель указанного оборонного ведомства заявил 24 января на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, попросивших уточнить сведения об обучении боевиков ВСУ управлению американскими истребителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Патрик Райдер заявил, что в США началось обучение киевских боевиков использованию американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot.

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