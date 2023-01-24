В Пентагоне оценили информацию о подготовке в США украинских пилотов
Представитель Пентагона Райдер: США не ведут подготовку украинских пилотов
Вашингтон, 25 января, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что не может подтвердить информацию о том, что в США проводится подготовка пилотов киевского режима. Об этом представитель указанного оборонного ведомства заявил 24 января на брифинге.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВВС США
Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, попросивших уточнить сведения об обучении боевиков ВСУ управлению американскими истребителями.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Патрик Райдер заявил, что в США началось обучение киевских боевиков использованию американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot.
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