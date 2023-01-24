Ричмонд , США, 25 января, 2023, 01:05 — ИА Регнум. В штате Виргиния осуждены члены семьи, в течение многих лет использовавшие рабский труд, сообщает 24 января телеканал Fox News.

Feans Насилие

Виновным были признаны 80-летняя женщина и двое её сыновей, являющиеся выходцами из Пакистана. В 2002 году третий сын женщины женился на гражданке Пакистана и привёз её в США, в дом своих родственников. Спустя несколько лет он навсегда уехал из дома. Однако его мать и братья посчитали, что невестка теперь является их собственностью, и фактически превратили женщину в свою домашнюю рабыню.

У неё отобрали все деньги и документы и, применяя физическое и эмоциональное насилие, в течение 12 лет с утра до ночи заставляли делать всю работу по дому. Женщину морили голодом, запрещали общаться с посторонними и с родственниками в Пакистане.

Кроме тюремного заключения, суд приговорил домашних рабовладельцев к выплате компенсации жертве в размере $250 000.