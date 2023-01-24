Донецк, 25 января, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населённый пункт Горловку в ДНР снарядами калибра 155 мм. Об этом 25 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрел города Горловка киевскими боевиками был зафиксирован в 23:40 мск со стороны населённого пункта Дзержинск. По Никитовскому району Горловки ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм. Артиллерия такого калибра применяется странами, входящими в военный блок НАТО.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими боевиками города Горловка и населённого пункта Владимировка.