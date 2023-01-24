Москва, 25 января, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц должны на некоторое время «остановить тиканье ядерных часов», заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Часы судного дня»

«Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время», — сказал зампред, слова которого цитирует РИА Новости.

Он отметил, что на такой шаг Вашингтон и Берлин могут пойти только, если поймут, что «их украинская стрелка давно заржавела». Так Медведев ответил на вопрос журналистов о способах отодвинуть стрелку ядерных часов на минимальное значение назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Бюллетень ядерных исследований объявил, что стрелки часов Судного дня сдвинулись на 10 секунд вперед и до возможного конца света осталось 90 секунд условного отсчета времени.