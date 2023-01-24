Нью-Йорк, США, 25 января, 2023, 00:48 — ИА Регнум. В 2022 году количество убийств журналистов в мире выросло на 50% по сравнению с предыдущим годом, сообщает 24 января Associated Press.

Убийство

Согласно отчёту, опубликованному нью-йоркским Комитетом защиты журналистов, в 2022 году во всем мире было убито не менее 67 работников средств массовой информации, что является самым высоким показателем с 2018 года.

Резкое увеличение количества погибших связано с ситуацией на Украине, в Мексике и на Гаити. Там произошло более половины всех смертей — 35 из 67.

По данным комитета, в Мексике было убито 13 сотрудников СМИ. Другие эксперты назвали цифру 15, что сделало бы 2022 год самым смертоносным годом для мексиканских журналистов как минимум за три десятилетия. В Мексике убийства, происходят из-за действий банд наркоторговцев, помноженных на местную политическую коррупцию и отсутствие наказания для убийц.

На Гаити было убито семь журналистов, что является огромным числом для небольшой островной страны с населением около 12 миллионов человек. Некоторые из них были убиты жестокими уличными бандами, фактически захватившими столицу страны Порт-о-Пренс, но, как минимум, двое журналистов были застрелены полицией.

На Украине в прошлом году было убито 15 работников СМИ.

Комитет защиты журналистов заявил, что 41 из 67 журналистов был убит «непосредственно в связи с их работой», и что он расследует мотивы еще 26 убийств.