Киев, 25 января, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Дипломатические шаги по завершению конфликта на Украине обсудил глава киевского режима Владимир Зеленский с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 24 января сообщил сам украинский политик в своём телеграм-канале.

kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский

Как уточнил Зеленский, в ходе телефонного разговора с французским лидером он выразил ему благодарность за решение предоставить Киеву лёгкие танки и за усиление обороноспособности Украины в том числе системами противовоздушной обороны.

Кроме того, Зеленский отметил, что обсудил с Макроном дипломатические шаги, необходимые для завершения конфликта на Украине. При этом Зеленский не забыл, по его словам, указать, что российским спортсменам «не место» на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт потребовала от Белого дома провести полный аудит всех средств, выделенных киевскому режиму на фоне волны отставок чиновников на Украине.