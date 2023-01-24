Вашингтон, 25 января, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Министерство обороны США ожидает, что киевский режим будет направлять новые группы своих военных для участия в расширенной программе подготовки в Германии. Об этом 24 января на брифинге заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, подготовка украинских военных началась в середине января. Она продлится шесть недель, после чего подготовленные украинские солдаты должны возвратиться на Украину.

Райдер отметил, что решение о том, посылать ли новые группы военных на подготовку в Германию, будет принимать Киев. Он подчеркнул, что Пентагон ожидает от киевского режима отправления в Германию очередных военнослужащих.

«Но, в конечном счёте, это их решение с учётом ситуации на поле боя», — сказал Райдер.

Напомним, что в странах НАТО уже прошло обучение и подготовку значительное количество украинских военнослужащих.