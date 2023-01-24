Москва, 24 января, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Сведения американского телеканала CNN о возможной мобилизации в России еще 200 тысяч человек являются недостоверными, заявил 24 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

«Да. Является», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

Ранее CNN, ссылаясь на источники в правительственных структурах США и других странах Запада, распространил информацию о том, что якобы «наблюдаются признаки» того, что российские власти изучают вариант с проведением дополнительной волны мобилизации в РФ, которая может затронуть до 200 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Дмитрий Песков заявил, что в рамках прошедшей частичной мобилизации в Вооруженные силы России было набрано необходимое число людей. Он отметил, что об этом говорил президент РФ Владимир Путин, на слова которого и нужно ориентироваться.

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