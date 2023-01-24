Уичито, США, 24 января, 2023, 23:55 — ИА Регнум. В штате Канзас собака выстрелом из винтовки причинила смерть человеку, сообщает 24 января телеканал Fox News.

(сс) Alex Beattie Собака в машине

Это трагическое событие произошло в сельской местности примерно в 60 километрах от города Уичито. Двое мужчин ехали в пикапе. В кузове автомобиля находилась их собака. Там же лежала и винтовка.

Предположительно, собака наступила на винтовку, в результате чего произошёл случайный выстрел. Пуля попала в спину 30-летнему мужчине, ехавшему на переднем сидении. Он скончался на месте.

Попытки приехавших на место происшествия медиков реанимировать пострадавшего закончились неудачей.