Москва, 24 января, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Организаторы акции с сожжением Корана в Швеции оскорбили мусульман всего мира, а их действия являются кощунством и сатанизмом, говорится в совместном заявлении муфтиев России

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

«Это не просто провокация, это оскорбление мусульман всего мира. Это кощунство. К большому сожалению, мы в очередной раз сталкиваемся с сатанинскими действиями в Европе», — сказано в документе, который цитируется ТАСС.

В заявлении отмечается, что такие акты указывают на существенное разложение европейского общества. Кроме того, представители мусульманских организаций подчеркивают, что указанная акция стала «ударом по всем религиям».

В письме также говорится, что Запад маскирует расизм, ксенофобию, исламофобию и идеи своего превосходства лозунгами свободы слова и защиты либеральных ценностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января датско-шведский ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран у здания посольства Турции в Стокгольме. При этом власти Швеции не стали запрещать акцию.

24 января официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара призывает европейские страны не допускать преступления против ислама и не прикрываться заявлениями о толерантности.