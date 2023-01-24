Норильск, Красноярский край, 24 января, 2023, 23:55 — ИА Регнум. По прогнозам компании «Норникель», в 2023 году произойдёт снижение выпуска никеля, палладия и платины. Об этом 24 января сообщается в пресс-релизе «Норникеля».

Andrey Kuzmi Быстринский горно-обогатительный комбинат Норникеля

Снижение объясняется реализацией мер по уменьшению влияния операционных рисков, вызванных неблагоприятной геополитической ситуацией.

В прошлом году компания увеличила выпуск никеля, палладия и платины. Выпуск никеля вырос на 13% до 218 970 т, меди — на 6% до 432 985 т, палладия — на 7% до 2,79 млн тройских унций, платины — на 2% до 651 тыс тройских унций.

Рост производства в 2022 году был связан с низкой базой 2021 года, когда из-за аварии были временно приостановлены рудники «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика.

По прогнозам компании, производство в 2023 году составит: никеля — 204-214 тыс т, меди — 417-441 тыс т, палладия — 2,407-2,562 млн тройских унций, платины — 604-643 тыс тройских унций.

Напомним, что «Норникель» является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия.