Лондон, 24 января, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Британские наёмники Кристофер Перри и Эндрю Бэгшо, сражавшиеся на стороне киевских боевиков, были ликвидированы под Соледаром. Об этом 24 января сообщает телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По данным телеканала, граждане Великобритании были убиты при попытке «гуманитарной эвакуации» из Соледара. Утверждается, что 28-летний Перри и 48-летний Бегшо были волонтёрами в составе неправительственной организации и помогали эвакуировать мирных граждан и брошенных животных из города.

Оба пропали без вести 6 января по пути в Соледар из Краматорска.

Соледар был освобождён российскими войсками вечером 12 января, при этом накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о решении не разворачивать в городе пункты гуманитарной помощи, так как жителей в населённом пункте практически не осталось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тело одного из двух пропавших без вести на территории ДНР граждан Великобритании было найдено в Соледаре.