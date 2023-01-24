Вашингтон, 24 января, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Власти США изучают вариант передачи нацистскому киевскому режиму около 30 американских танков Abrams («Абрамс»), 24 января сообщило издание Politico со ссылкой на представителей властей.

7th Army Training Command Танк M1A2 Abrams

Источники подтвердили, что решение Вашингтона о предоставлении Киеву «значительного количества» таких боевых машин может быть объявлено уже в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Wall Street Journal написала о том, что американская администрация склоняется к тому, чтобы передать ВСУ танки Abrams M1. Телеканал Sky News Arabia передал о том, что президент США Джо Байден готов поставить Киеву десять единиц указанной военной техники.