Сан-Франциско, США, 25 января, 2023, 01:24 — ИА Регнум. В Сан-Франциско возникла чрезвычайная ситуация с употреблением наркотиков, сообщает 24 января телеканал Fox News.

Kitchen Сан-Франциско

Прямо в центре города сотни людей, находящихся под воздействием наркотиков, сидят или лежат прямо на тротуарах. Значительная часть из них являются бездомными, и у них нет даже примитивных палаток. Очевидцы говорят о том, что многие дома в центральных кварталах стоят с заколоченными окнами, а городские улицы превратились в рай для скупщиков краденного. Наркоманы прямо на их глазах взламывают двери автомобилей и воруют лекарства из аптек. Из-за тяжёлой криминогенной обстановки, значительная часть горожан, особенно женщины, не посещают центр своего родного города.

В обострении ситуации многие эксперты и местные жители винят предыдущего окружного прокурора Чезу Будина. Его критики считают, что он проводил чрезвычайно либеральную политику и слишком мягко наказывал за преступления, связанные с наркотиками.

Горожане не видят у местных властей намерения справиться с проблемой.

Напомним, что в 2021 году мэрия Сан-Франциско в связи со всплеском смертей из-за наркотиков вынуждена была ввести чрезвычайное положение в некоторых городских районах.