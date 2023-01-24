Вашингтон, 24 января, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Полный аудит всех средств, выделенных киевскому режиму на фоне волны отставок чиновников на Украине потребовала провести от Вашингтона конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт. Соответствующее заявление политик сделала 24 января в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Боберт разместила в своём аккаунте ссылку на новость портала NBC News о подробностях антикоррупционного расследования, которое начато в Киеве и о связанных с ним увольнениях чиновников.

«Нам нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом на Украину срочно!» — такой комментарий разместила конгрессмен под новостью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал преступлением выделение миллиардов долларов на помощь Киеву властями США вместо поддержки и развития собственной страны.