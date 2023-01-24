Москва, 24 января, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») видит за танковой шумихой желание США руками Польши уничтожить Германию и рассказывает, как правильно использовать танки в бою.

Официальный портал Забайкальский край Андрей Гурулёв

«По моему глубокому убеждению, за танковой шумихой стоит желание США руками Польши уничтожить Германию. Все заставляют немцев отдать свои танки, но Польша бережёт модернизированные Т-72. Не попытается ли Польша стать лидером Восточной Европы, создав свой Евросоюз?» — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Шумиха с танками надоела, 40, 100, 200, даже 300 танков ситуацию на Украине не переломят никак, убежден парламентарий.

«Сейчас, когда построена высокоэшелонированная оборона, танк на передний край вообще не пойдёт, сегодня танк применяется из закрытых огневых позиций на 80% по наводке беспилотников. Танк будет хорош тогда, когда будет участок прорыва, а это где-то примерно от пяти до семи километров», — пояснил Гурулёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешит отправить Украине основные боевые танки Leopard 2, речь идет как минимум об одной танковой роте Leopard модификации 2A6, состоящей из десяти танков, пишет Spiegel.

США требуют от Киева сменить военную стратегию из-за неудач в зоне спецоперации. За это высказался ряд чиновников после неудачной обороны Артёмовска, отмечает CNN.