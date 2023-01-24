Стокгольм, 24 января, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон хочет возобновить переговоры с Турцией об одобрении Анкарой заявки на вхождение в НАТО. Об этом он сообщил 24 января на пресс-конференции.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

Политик отреагировал на заявление турецкой стороны, что вопрос вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс отложен на неопределённый срок.

«Я хочу призвать к спокойствию в этом процессе. Швеция, Финляндия и Турция заключили трёхстороннее соглашение. Всё идет хорошо», — сказал Кристерссон.

Он отметил, что это естественно, что сторонам не всё нравится в сложившейся ситуации. Премьер-министр призвал вернуться к рабочему диалогу.

Напомним, Кристерссон ранее публично осудил сожжение Корана в Стокгольме напротив посольства Турции. При этом он подчеркнул, что закон во время акции не был нарушен.