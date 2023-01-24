Вашингтон, 24 января, 2023, 21:45 — ИА Регнум. На Украине не намерены заключать с Россией мирные соглашения наподобие Минских договоренностей. Такие ошибки Киев больше не повторит. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье, опубликованной 24 января в американской газете Politico.

President.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Ошибки минского процесса не должны быть повторены. На самом деле, они должны служить примером того, как не надо вести переговоры с Россией», — написал Кулеба.

По мнению главы украинского МИД, любые подобные Минским соглашения будут иметь своим результатом лишь «ещё более кровопролитную войну».

В ответ на то, что «некоторые люди в США и в других странах Запада продолжают рекомендовать, чтобы Украина вступила в переговоры с Россией как можно скорее», Кулеба подчеркнул, что они должны «заставить Россию пойти на уступки», а не Украину.

Напомним, в конце 2022 года Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не возражает против переговоров с Москвой, однако, чтобы такие переговоры начались, Россия «должна перестать путать переговоры и ультиматум», а также вернуть Киеву все входившие в состав б. УССР регионы.