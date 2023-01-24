В Госдуме оценили последствия решения отправить Leopard на Украину
Глава комитета Госдумы оценил последствия решения отправить Leopard на Украину
Москва, 24 января, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Отправка на Украину танков «Леопард» значительно ослабит германских союзников США, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Так парламентарий отреагировал на сообщения СМИ о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard.
«Вероятно, нынешнее положение киевского режима на «поле боя» вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов. Раз речь зашла о таких вооружениях, отправка которых значительно ослабляет германских союзников США в военном плане. Но когда это волновало Вашингтон?» — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.
В этом решении парламентарий видит очередное свидетельство того, насколько слепой и несамостоятельной становится Европа: всё продавливается из Вашингтона и всё делается без учета последствий.
«Поможет ли это Зеленскому? Его подпевалы ранее уже молились то на «Джавелины», то на «Хаймарсы». Их поставки Украине не заставили Россию прекратить спецоперацию, а большая часть из этих вооружений уже была уничтожена в честном бою. «Леопардов» постигнет та же участь», — констатировал Слуцкий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в минобороны США заявили, что не готовы в настоящее время анонсировать отправку танков Abrams Украине.
На сегодняшний день отношения между Россией и Германией находятся на достаточно низкой точке. Об этом 24 января журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.