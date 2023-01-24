Москва, 24 января, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Отправка на Украину танков «Леопард» значительно ослабит германских союзников США, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Так парламентарий отреагировал на сообщения СМИ о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard.

«Вероятно, нынешнее положение киевского режима на «поле боя» вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов. Раз речь зашла о таких вооружениях, отправка которых значительно ослабляет германских союзников США в военном плане. Но когда это волновало Вашингтон?» — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

В этом решении парламентарий видит очередное свидетельство того, насколько слепой и несамостоятельной становится Европа: всё продавливается из Вашингтона и всё делается без учета последствий.

«Поможет ли это Зеленскому? Его подпевалы ранее уже молились то на «Джавелины», то на «Хаймарсы». Их поставки Украине не заставили Россию прекратить спецоперацию, а большая часть из этих вооружений уже была уничтожена в честном бою. «Леопардов» постигнет та же участь», — констатировал Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в минобороны США заявили, что не готовы в настоящее время анонсировать отправку танков Abrams Украине.

На сегодняшний день отношения между Россией и Германией находятся на достаточно низкой точке. Об этом 24 января журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.