Вашингтон, 24 января, 2023, 21:29 — ИА Регнум. США требуют от Киева сменить военную стратегию из-за неудач в зоне спецоперации. За это высказался ряд чиновников после неудачной обороны Артёмовска, пишет CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Американские и западные официальные лица призывают Украину сместить акцент с жестоких многомесячных боев в восточном городе Артёмовск и вместо этого отдать приоритет потенциальному наступлению на юге страны», — отмечает издание.

Сообщается, что о смене тактики лично просили Зеленского заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол.

Сам Зеленский якобы не согласен с требованием оставить Артёмовск. Он намерен защищать его, так как, по мнению главаря киеского режима, успех ВС РФ в Артёмовске даст возможность российским военным продвинуться вглубь.

Напомним, ранее основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил штурм Артёмовска тем, что на этом направлении сконцентрированы самые боеспособные части Вооруженных сил Украины. Город является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск.