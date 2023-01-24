Брюссель, 24 января, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) приняла решение увеличить макрофинансовую помощь Молдавии и выделить республике ещё €145 млн. Об этом 24 января сообщила в соцсети Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

German Embassy London Урсула фон дер Ляйен

«Это значительно поддержит экономику и энергетическую безопасность страны», — написала председатель Еврокомиссии.

Она добавила, что Молдавия нуждается в поддержке якобы из-за вооружённого конфликта на Украине.

Таким образом, общий размер финпомощи, предоставленной Молдавии на борьбу с энергетическим кризисом, вырастет до €295 млн, из которых €45 млн составляют гранты, а остальное — кредиты.

Стоит отметить, что власти Молдавии также списывают критическую ситуацию в экономике страны на конфликт на Украине. Тем не менее экономический кризис в республике начал стремительно развиваться ещё осенью 2021 года, через несколько месяцев после того, как к власти в стране пришла партия президента Майи Санду «Действие и солидарность».