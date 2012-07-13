Вашингтон, 24 января, 2023, 20:59 — ИА Регнум. ООН предоставила жителям населенных пунктов вблизи Донецка гуманитарную помощь. Сотрудники организации доставили её в Северск. Всего отправлено три грузовика, в которых находились тёплая одежда, продукты питания, медикаменты. Об этом сообщила 24 января в ходе брифинга официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Lev Radin/Keystone Press Agency Стефан Дюжаррик.

По её словам, группа сотрудников ООН во главе с гуманитарным координатором организации на Украине Денис Браун посетила 24 января районы вблизи Донецка неподалеку от линии боевых действий.

«Браун и её коллеги были в Северске. Сегодня также три грузовика доставили продовольствие, предметы гигиены, зимнюю одежду, медикаменты примерно для 1,7 тыс. человек, которые остаются в Северске и близлежащих поселениях», — заявила Стефан Дюжаррик.

Она также отметила, что этот район сотрудники организации посещают впервые за всё время.

В 2021 году пресс-служба МВД Украины сообщила о поступлении около 30 тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую Народные Республики по линии Организации Объединённых Наций.

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