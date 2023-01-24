Берлин, 24 января, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Берлин согласился поставить киевскому режиму роту (14 единиц в классификации НАТО) танков Leopard 2. Об этом 24 января сообщает журнал Spiegel, ссылаясь на свои источники.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

По информации журналистов, немецкие танки для Киева планируется брать со складов бундесвера. В среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие танки из промышленных запасов Германии.

«Другие союзники, в том числе из Скандинавии, также намерены поставить Украине основные боевые танки Leopard 2. Федеральное правительство [Германии] намерено выдать разрешение на экспорт таких танков», — говорится в сообщении.