Донецк, 24 января, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Предложенный Киевом Минску пакт о ненападении сделан лишь для того, чтобы выиграть время. Такое мнение высказал 24 января врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале. Он напомнил о Минском соглашении, которое, как выяснилось спустя годы, также было сделано из желания протянуть время и дать Киеву набраться сил. В этом признались не так давно экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Glavadnr.ru Денис Пушилин

«Украинский режим настолько привык выдавать для внутренней аудитории аморальность и фарисейство своей политики за героизм и гуманизм, что думает, такое притворство сойдет и в международных отношениях», — написал Пушилин.

Руководитель ДНР также отметил, что Зеленский пытается выдать пакт о ненападении за миролюбие. Однако надо помнить о том, что при нынешнем руководстве Украиной «ложь — вот имя нынешней квазигосударственной «стратегии».

О том, что представители украинской стороны предлагают Белоруссии заключить пакт о ненападении, сообщил 24 января президент Белоруссии Александр Лукашенко. Комментируя этот вопрос, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, заявил, что Кремль не располагает такой информацией.