Вашингтон, 24 января, 2023, 20:49 — ИА Регнум. NASA совместно с Управлением перспективных исследований (DARPA) министерства обороны США планируют к 2027 создать и испытать ядерный ракетный двигатель. Об этом 24 января сообщил на форуме американского института аэронавтики и астронавтики глава NASA Билл Нельсон.

Космический центр имени Кеннеди NASA.

«Наша цель — создать и продемонстрировать успешный образец ядерного ракетного двигателя уже в 2027 году», — сказал Нельсон.

Он отметил, что новый тип двигателя станет революционной технологией и позволит значительно расширить возможности США в освоении космоса.

Напомним, в США вели разработки по созданию ядерного ракетного двигателя с 1972 года. В октябре 2020 года DARPA выделило $14 млн на разработку данного двигателя для пилотируемых космический кораблей.