Баку, 24 января, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 января утвердил соглашение с Россией о развитии пограничных пропускных пунктов и ряд других соглашений. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Отмечается, что ответственными за исполнение соглашения о пограничных пунктах с азербайджанской стороны будут министерство цифрового развития и транспорта республики и государственный таможенный комитет.

«Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить уведомление правительству Российской Федерации о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу», — говорится в указе.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что Алиев утвердил соглашение Азербайджана с Россией о сотрудничестве в области применения международных медико-санитарных правил, соглашение об обеспечении эпидемиологической безопасности в пограничных районах в случае образования природных очагов чумы, а также соглашение об информационном сотрудничестве для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.