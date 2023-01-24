Белгород, 24 января, 2023, 20:06 — ИА Регнум. От обстрелов со стороны боевиков ВСУ по населённым пунктам Белгородской области в общей сложности погибли 25 человек. Об этом 24 января доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Помимо того, что есть 25 погибших, есть 96 человек, которые ранены», — добавил глава области.

Напомним, в Белгородской области 11 апреля 2022 года был введён высокий жёлтый уровень террористической опасности.