Афины , 24 января, 2023, 19:55 — ИА Регнум. В Греции в ходе торжественной церемонии, состоявшейся 24 января, военно-воздушным силам были переданы проекты по обеспечению безопасности снабжения и информации (SSI — Security of Supply and Ιnformation) и пятого модернизированного до уровня Viper самолета F-16. Как отметил премьер-министр Кириакос Мицотакис, посетивший авиабазу Танагра и предприятия авиационной промышленности, теперь греческое небо защищено как никогда ранее.

Primeminister.gr Кириакос Мицотакис

По словам Мицотакиса в течение года армия Греции получит самолеты Viper, новые самолеты Block 50 и Block 52 и 24 самолета Rafale. Вместе с эскадрильей F-35 «греческое небо защищено как никогда прежде», считает премьер.

Он также отметил, что это происходит на фоне того, как Турция вместо совместного производства теперь окончательно исключена из программы истребителей пятого поколения. Мицотакис назвал такую ситуацию полным изменением картины.